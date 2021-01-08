В Facebook рассказали о причинах удаления аккаунта Трампа

Компания Facebook пыталась помешать своим сотрудникам обсуждать действующего президента США Дональда Трампа и митинги, произошедшие у Капитолия в Вашингтоне в среду, 6 января, поэтому аккаунт политика был заблокирован. Об этом сообщает Fox Business.

«Дональд Трамп непосредственно спровоцировал штурм Капитолия. Мы должны удалить его аккаунт немедленно. Сейчас не время для полумер», — написал один из сотрудников корпорации на частной странице компании на Workplace.

В Facebook пытались добиться реальных действий в отношении «поведения» Трампа. Один из сотрудников отметил, что молчание руководства компании разочаровывает, в худшем случае — это преступление.

Накануне, 7 января, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания блокирует аккаунты действующего главы США Дональда Трампа в Facebook и Instagram до окончания его президентства. Бизнесмен утверждал, что президент своими публикациями пытается подорвать мирный переход власти.

Отмечалось, что на странице американского лидера было выявлено два нарушения.

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