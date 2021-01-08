WhatsApp начнет делиться данными пользователей с Facebook

Разработчики мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, теперь в нем есть пункт о передаче личных данных компании Facebook.

Так, WhatsApp будет делиться информацией о пользователе со всем «семейством приложений» корпорации.

Как уточняется, привычки и вкусы пользователей будут анализироваться, благодаря чему реклама будет формироваться с учетом их запросов. Таким образом клиенты смогут узнавать о наиболее подходящем контенте и услугах.

В документе отмечается, что взаимная интеграция социальных сетей расширит круг возможностей пользователей.

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