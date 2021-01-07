Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали до конца его президентства

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания блокирует аккаунты действующего главы США Дональда Трампа в Facebook и Instagram до окончания его президентства.

Цукерберг назвал произошедшие митинги «шокирующими событиями», которые демонстрируют, что Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный переход власти. Притом президент использовал свои соцсети как платформу, чтобы «не осуждать действия своих сторонников в здании Капитолия».

Глава Facebook полагает, что позволять Трампу пользоваться указанными сервисами слишком опасно.

«Потому мы продлеваем блокировку, введенную в отношении его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок, минимум на две недели до завершения мирной передачи полномочий», — добавил Цукерберг.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена.

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