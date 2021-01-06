Суд в Лондоне отказал Ассанжу в освобождении под залог

Суд в Лондоне отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в освобождении под залог на время рассмотрения апелляции США, сообщает Reuters.

«Есть веские основания полагать, что если Ассанж будет освобожден сегодня, он не явится в суд на рассмотрение апелляции», — заявила судья Ванесса Барайцер.

Ранее сообщалось, что суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа, американская сторона заявила о намерении оспорить это решение.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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