Спецслужбы США предполагают «российское происхождение» масштабной хакерской атаки

Агентство национальной безопасности, ФБР и другие ведомства опубликовали заявление в рамках расследования массовой кибератаки, произошедшей в декабре 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

В тексте документа ведомства предполагают, что атака хакеров «вероятно, происходила из России». Там также заявляется, что «Исполнитель» мог стоять как за выявленными за последнее время кибератаками, так и «за подавляющим большинством» их.

«В настоящее время мы считаем, что целью атаки был и остается сбор разведывательной информации», — подчеркивается в документе.

Кроме того, в тексте заявления сказано, что расследование по факту декабрьских атак хакеров на правительственные и другие сети продолжается.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что масштабная кибератака на американские государственные ведомства и крупные фирмы была проведена при участии России. «По информации, которая есть у меня, <…> очевидно, что это были русские», — подчеркнул он.

Барр добавил, что согласен с мнением госсекретаря США Майкла Помпео. Глава Госдепартамента говорил, что «весьма четко может сказать об участии РФ» в кибератаках. Глава минфина США Стивен Мнучин 21 декабря сообщил, что кибератака на правительственные сети США не нанесла его ведомству значительного ущерба. При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что за масштабным взломом стоит, скорее всего, не Кремль, а Китай. Он также отметил, что журналисты преувеличивают масштаб хакерской атаки.

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