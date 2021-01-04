Microsoft планирует радикальное изменение дизайна Windows
Полина Рутковская
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Компания Microsoft планирует радикальное изменение дизайна операционной системы Windows, сообщает The Verge со ссылкой на опубликованную компанией вакансию.
«Вы будете работать с нашей ключевой платформой <...> чтобы организовать и предоставить радикальное визуальное обновление возможностей Windows, чтобы сообщить нашим клиентам, что Windows вернулась», – указал наниматель в вакансии.
На данный момент Microsoft уже удалила из опубликованной вакансии упоминание « радикального визуального обновления», отмечает издание.
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