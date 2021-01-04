Решение по освобождению Ассанжа под залог суд примет 6 января

Решение относительно освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под залог будет принято в среду, 6 января, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье.

«Суд распускается до среды, когда будет подано прошение об освобождении под залог. Пока вы останетесь под стражей по ранее перечисленным причинам», — сказала в суде Барайтсер, обращаясь к журналисту.

Известно, что ранее Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. До сих пор на все подобные прошения защиты судья отвечала отказом.

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