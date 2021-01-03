NYT рассказала о росте числа объектов хакерской атаки в США

Газета The New York Times опубликовала данные, согласно которым в ходе масштабной хакерской атаки могли быть затронуты по меньшей мере 250 сетей.

Изначально в ходе расследования было установлено меньшее число (несколько десятков сетей). Такие данные стали известны по мере того, как имеющие доступ к облачным сервисам компании, например Amazon и Microsoft, стали проводить внутренний анализ произошедшего.

Кроме того, издание установило, что злоумышленники при атаке использовали находящиеся в США серверы.

При этом оказалось, что размещенные киберкомандованием и Агентством национальной безопасности в сетях датчики «раннего оповещения» не среагировали на кибератаки.

NYT предполагает, что кибервмешательства в правительственные сети внимание могло быть отвлечено на фоне общественного обсуждения защиты от хакеров на выборах президента США.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что масштабная кибератака на американские государственные ведомства и крупные фирмы была проведена при участии России. «По информации, которая есть у меня, <…> очевидно, что это были русские», — подчеркнул он.

Барр добавил, что согласен с мнением госсекретаря США Майкла Помпео. Глава Госдепартамента говорил, что «весьма четко может сказать об участии РФ» в кибератаках. Глава минфина США Стивен Мнучин 21 декабря сообщил, что кибератака на правительственные сети США не нанесла его ведомству значительного ущерба. При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что за масштабным взломом стоит, скорее всего, не Кремль, а Китай. Он также отметил, что журналисты преувеличивают масштаб хакерской атаки.

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