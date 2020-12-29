Законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам внесен в Госдуму

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам, документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

В соответствии с законопроектом, россиянам будет обеспечен бесплатный доступ к социально значимым сайтам, включенным в соответствующий перечень. Список сайтов будет определен в порядке, установленном правительством.

«Предлагаемые изменения необходимы для обеспечения доступности государственных услуг и возможности получения их в дистанционном режиме в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», – указано в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект направлен на поддержку социально незащищенных групп населения в условиях сокращения доходов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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