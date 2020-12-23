Капитализация Xiaomi впервые превысила $100 млрд

Капитализация китайского производителя электроники и товаров для дома Xiaomi впервые в его истории превысила $100 млрд, передает РИА «Новости».

По итогам торгов среды, 23 декабря, акции компании на бирже Гонконга выросли на 7,6%, до $4,1 за штуку. В итоге капитализация компании составила $103 млрд.

В августе 2020 года динамика акций Xiaomi резко изменилась после объявления, что ее ценные бумаги с сентября войдут ​​в индекс Hang Seng. С тех пор акции выросли в цене более чем вдвое.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания занимается производством смартфонов, планшетов, а также «умных» товаров для дома.

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