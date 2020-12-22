Reuters: Apple намерена к 2024 году выпустить собственный автомобиль

Компания Apple намерена к 2024 году произвести пассажирский автомобиль, оснащенный «прорывной» технологией батарей, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания начала заниматься разработкой собственного самоуправляемого автомобиля в 2014 году в рамках проекта Project Titan. Сообщается, что с тех пор компания значительно продвинулась и теперь намерена создать автомобиль для массового потребителя.

Apple делает ставку на производство нового вида батарей, которые сильно снизят нынешние цены на них, отмечает агентство.