Минфин США не заметил ущерба от приписываемой РФ кибератаки

Масштабная кибератака на правительственные сети США не нанесла американскому министерству финансов значительного ущерба, заявил глава минфина Стивен Мнучин. Его слова приводит Reuters.

Атака затронула незасекреченные системы министерства, однако ведомство не заметило какого-либо ущерба, рассказал Мнучин.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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