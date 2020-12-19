В Британии захотели обострить конкуренцию с Россией и Китаем в киберпространстве

Начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер предложил усилить соперничество с противниками королевства в киберпространстве, пишет газета The Times.

«Россия представляет собой острую угрозу, а Китай — это хронический вызов», — говорится в материале.

Картер считает, что Британия сможет «обыграть» Россию и Китай, если обострит между странами конкуренцию в киберпространстве. Притом Лондону, по его мнению, следует немного ограничить военный потенциал на море и в воздухе, избрав менее агрессивную тональность для трансляции в информационном пространстве.

«Чтобы одержать над ними (над Россией и Китаем. — «Газета. Ru») верх, нужно победить на их же поле, то есть обыграть их, не переходя порога войны», — добавил он.

Генерал сравнивает такую стратегию с паутиной, так как она требует одновременно учитывать ситуацию во многих взаимосвязанных сферах и иметь возможность при необходимости быстро повысить или снизить градус противостояния.

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