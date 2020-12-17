В устройствах на платформе Android обнаружили опасную уязвимость

Специалисты по кибербезопасности нашли уязвимость, которая способна навредить миллионам устройств на платформе Android. Об этом сообщает сайт Project Zero.

Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимость, способную навредить миллионам устройств, работающих на платформе Android, сообщается на сайте Project Zero.

Отмечается, что эксперты присвоили проблеме высокий уровень опасности после того, как нашли уязвимость в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno. Она возникает при связи структуры гаджета пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL).

Однако специалисты отметили, что на практике атаковать устройство через данную «брешь» достаточно сложно.

Как стало известно, в компании Qualcomm уже выпустили патч. Он станет доступным только в январе 2021 года. При всем этом некоторые эксперты считают, что такой меры не будет достаточно и риск атаки на гаджеты останется.

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