Reuters: хакеры взломали Минфин США

Хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По заявлениям источников, за атакой стоит хакерская группировка, поддерживаемая иностранным правительством. При этом сведений о том, власти какой страны считаются причастными к произошедшему, не приводится.

Американское правительство уже получило сообщения об инциденте.

«Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией», – заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

Из-за произошедшего было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме, рассказал один из источников.

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