Эксперт перечислил замедляющие работу смартфона программы

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал о программах, которые могут сократить время автономной работы гаджета. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, в случае с Android-устройствами замедлять работу могут установленные приложения, а также различные антивирусы и очистители. Специалист рекомендует использовать не встроенные производителем веб-браузеры, а более традиционные.

Тормозить работу гаджетов также могут приложения Facebook, YouTube и Instagram, в таком случае рекомендуется использовать их облегченные или мобильные версии.

Однако наиболее на устройства влияют такие процессы как синхронизация фотографий, бэкап системы и автоматическое обновление приложений.

Гриценко посоветовал ограничить работу программ в фоновом режиме в настройках смартфона в разделе «Аккумулятор» или «Батарея», а также использовать облегченные версии программ.

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