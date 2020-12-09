YouTube будет удалять ролики о фальсификации выборов в США

Видеохостинг YouTube будет удалять любые материалы, утверждающие, что президентские выборы в США были сфальсифицированы. Об этом пишет «Интерфакс».

Компания подчеркнула, что уже достаточное число штатов признали результаты голосования.

«В связи с этим мы начнем удалять любой контент, загруженный сегодня или в любое время после, который вводит людей в заблуждение, утверждая, что широкомасштабное мошенничество или ошибки изменили исход президентских выборов США 2020 года», — говорится в заявлении.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США.

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