Неизвестные совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарствам

Неизвестные совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), сообщается на сайте регулятора.

«EMA подверглось кибератаке. Агентство оперативно начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и прочими соответствующими органами», — говорится в заявлении.

Агентство подчеркнуло, что не может раскрыть другие детали из-за начатого расследования.

Агентство по лекарственным средствам ЕС отвечает за изучение испытаний вакцин от коронавируса и дает свои заключения по препаратам.

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