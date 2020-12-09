Неизвестные совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарствам
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Неизвестные совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), сообщается на сайте регулятора.
«EMA подверглось кибератаке. Агентство оперативно начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и прочими соответствующими органами», — говорится в заявлении.
Агентство подчеркнуло, что не может раскрыть другие детали из-за начатого расследования.
Агентство по лекарственным средствам ЕС отвечает за изучение испытаний вакцин от коронавируса и дает свои заключения по препаратам.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опербштаб объяснил утечку данных переболевших COVID-19 москвичей
— Украина вводит локдаун с 8 января
— Турция отказалась от российской вакцины против коронавируса