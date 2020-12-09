В России назвали сферу с самыми высокими коррупционными рисками

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что информационные технологии остаются сферой с самыми высокими коррупционными рисками в России, передает РИА «Новости».

По его словам, данная отрасль непрозрачна и имеет постоянные огромные бюджетные вливания.

«Такая тема как IT и цифровизация остаются в секторе высокого коррупционного риска и наиболее привлекательны для криминально-рентного бизнеса, где показатель может достигать 70%», — сказал Кабанов.

Он добавил, что сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилищного и дорожного строительства в стране также находятся в высокой степени риска.

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