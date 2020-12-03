Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт ГТРК «Ставрополье» в Instagram

Роскомнадзор требует от компании Facebook разблокировать доступ к Instagram-аккаунту ГТРК «Ставрополье», который ранее был заблокирован без объяснения причин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Роскомнадзор уже послал компании соответствующее письмо, в котором потребовал снять ограничения к аккаунту в максимально короткие сроки и уведомить об этом ведомство.

«Ограничение доступа к официальным аккаунтам является актом цензуры в отношении российского средства массовой информации», — указано в письме.

В российском ведомстве также назвали это недопустимым, так как блокировка «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

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