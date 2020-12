Хакеры из КНДР атаковали разработчиков вакцин из США, Британии и Южной Кореи

Хакеры из КНДР пытались взломать системы по меньшей мере шести фармацевтических компаний из США, Великобритании и Южной Кореи, которые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что с августа текущего года взломщики пытались заполучить данные таких компаний, как AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax Inc, а также Genexine Inc., Shin Poong Pharmaceutical Co и Celltrion Inc. Удалось ли хакерам осуществить задуманное, неизвестно.

Как сообщают источники газеты, хакеры оставили «цифровые следы», которые также были зафиксированы в «кампаниях КНДР против госдепартамента США и министерства объединения Южной Кореи, в частности, одинаковые IP-адреса».

