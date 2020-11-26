В Японии посчитали себестоимость iPhone 12

Японские аналитики посчитали себестоимость нового iPhone 12. Об этом сообщает портал Nikkei.

По их данным, этот показатель, если учитывать только компоненты смартфона, составляет $373 (примерно 28 тыс. руб.).

При этом самой дорогой деталью гаджета стала OLED-матрица, оцениваемая в $70. Следом за ней по стоимости идет чипсет Apple A14 Bionic за $40, а также флэш-память от Samsung, которую эксперты оценили в $19.

Кроме того, согласно подсчетам японских аналитиков, iPhone 12 Pro стал на $33 дороже обычной версии и обошелся Apple в $406 (30,6 тыс. руб.).

Они отметили, что итоговую сумму смартфона формируют реклама, разработка и логистика.

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