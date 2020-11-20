Билл Гейтс считает, что в ближайшие полгода будут плохие новости о коронавирусе

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что предстоящая зима будет очень сложной из-за коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в эфире программы «The Daily Show».

По его словам, из-за того, что люди проводят зимой больше времени в помещениях, вирус размножается быстрее.

Он также отметил, что общество устало от правил по профилактике распространения COVID-19. Людям становится сложнее держаться подальше от друзей.

Миллиардер считает, что в течение следующих шести-восьми месяцев новости будут в основном плохими, однако после этого объем вакцины от коронавируса увеличится и «в конце тоннеля появится свет».

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