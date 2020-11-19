В правительстве одобрили дорожную карту развития 5G в РФ
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий одобрил дорожную карту развития мобильных сетей связи пятого поколения (5G) в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию.
Уточняется, что большая часть мероприятий по внедрению нового российского оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть осуществлена в 2021-2024 годах.
Ранее стало известно, что производство отечественного оборудования 5G начнется не позднее 2023 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: