Reuters: Apple выплатит $113 млн из-за замедления работы старых iPhone

Американская компания Apple должна выплатить около $113 млн в рамках дела о замедлении работы старых iPhone, сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации штата Аризона.

Впервые обвинения в адрес Apple по делу, связанного с проблемами в работе аккумуляторов, прозвучали в 2017 году. В 2018 году началось расследование. Позднее групповой иск против Apple поступил от 33 штатов США. В нем утверждалось, что старые устройства «неожиданно отключались» и у них снижалась скорость работы.

По словам генпрокурора Аризоны Марка Брнович, он и его коллеги пытаются привлечь внимание крупных технологических компаний. И он надеется, что решение о выплате многомиллионной суммы им в этом поможет.

«Компании не могут изворачиваться и скрывать информацию», — отметил Брнович.

Теперь Apple предстоит выплатить $5 млн штату Аризона, $24,6 млн — Калифорнии и $7,6 млн — Техасу и не только. Кроме того, в течение трех лет компания будет показывать «достоверную информацию» об управлении энергией в аккумуляторах iPhone.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Apple назвала цены на новые MacBook в России

— В России стартуют продажи iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini

— Apple может выпустить охлаждающие чехлы для iPhone