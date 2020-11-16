Белоруссия требует от Польши срочной выдачи основателей Telegram-канала НЕХТА

Министерство иностранных дел Белоруссии обратилось к польским властям с призывом в кратчайшие сроки выдать основателей Telegram-канала НЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее заявление было сделано в рамках контакта временного поверенного в делах Польши в стране Мартина Войцеховского с министерством, в ходе которой МИД передал ноту с копией аналогичных запросов в польские минюст и генпрокуратуру.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы «НЕХТА» и «НЕХТА Live», — подчеркнули в пресс-службе.

МИД потребовал выдачи «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности» для последующего привлечения лиц к уголовной ответственности.

Степан Путило и Роман Протасевич обвиняются по статьям «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», «Организация массовых беспорядков», а также совершение «Умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». Кроме того, они объявлены в межгосударственный розыск.

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