Всех сотрудников Ubisoft эвакуировали после инцидента в Монреале

Всех сотрудников компании Ubisoft в Монреале успешно эвакуировали после сообщения о захвате заложников. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель компании Хизер Стил.

«Все члены нашей команды Ubisoft в Монреале в безопасности и были эвакуированы из помещения», — сообщила Стил.

Ранее канадские СМИ информировали о том, что полиция Монреаля начала спецоперацию у здания Ubisoft после сообщений о возможном захвате заложников. Позже городская полиция уведомила, что стражи порядка эвакуируют людей из здания. По ее данным, каких-либо угроз обнаружено не было. Официальных подтверждений от властей о захвате заложников не поступало.

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