Запуск корабля Crew Dragon с экипажем к МКС отложен

Запуск американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) был перенесен. Об этом в своем Twitter написал глава NASA написал Джеймс Брайденстайн.

По его словам, запуск миссии Crew-1 с астронавтами к МКС отложен на воскресенье, 15 ноября, в 19.27 (3.27 мск 16 ноября) по времени восточного побережья США.

Брайденстайн уточнил, что старт корабля был перенесен из-за прибрежного ветра.

Ранее сообщалось, что пуск был намечен на 14 ноября в 19.49 по времени восточного побережья США (03.49 мск 15 ноября).