СМИ: информация о захвате заложников в Монреале могла быть ложной
Ника Пикекатлет
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Данные о захвате заложников в районе офиса компании Ubisoft в канадском Монреале могли быть ложными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что ситуация в районе оцепления на углу Сен-Лоран и Сен-Виатнр «начала разряжаться».
Кроме того, предполагается, что развертывание спецоперации было необоснованным.
Ранее канадские СМИ сообщили о том, что полиция Монреаля начала спецоперацию у здания Ubsoft. Однако официальных подтверждений от властей о захвате заложников не поступало.
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