СМИ: информация о захвате заложников в Монреале могла быть ложной

Данные о захвате заложников в районе офиса компании Ubisoft в канадском Монреале могли быть ложными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что ситуация в районе оцепления на углу Сен-Лоран и Сен-Виатнр «начала разряжаться».

Кроме того, предполагается, что развертывание спецоперации было необоснованным.

Ранее канадские СМИ сообщили о том, что полиция Монреаля начала спецоперацию у здания Ubsoft. Однако официальных подтверждений от властей о захвате заложников не поступало.

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