США отложили запрет TikTok

Власти США отложили до 27 ноября запрет на работу TikTok, пишет РИА «Новости» со ссылкой на уведомление компании в судебной базе.

«Ответчик настоящим уведомляет суд, что 12 ноября 2020 года Комитет по иностранным инвестициям Соединенных Штатов предоставил продление 90-дневного периода… на дополнительные 15 дней, а именно с 12 ноября 2020 года до 27 ноября 2020 года», — сказано в документе.

Ранее появилась информация, что министерство торговли США пока не будет исполнять фактический запрет на приложение.

Администрация Трампа не раз заявляла, что приложение может быть связано с властями Китая и следить за пользователями.

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