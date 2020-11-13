Разработчики сообщили о новой функции в Instagram
Катерина Медведева
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В Instagram и Facebook Messenger появится возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Об этом рассказали разработчики Facebook.
Так, в режиме Vanish Mode сообщение будет удаляться после того, как собеседник вышел из диалога. Если участник диалога сделает скриншот, то отправителю придет об этом предупреждение.
Отмечается, что подобная опция доступна уже в Facebook Messenger на территории США. В Instagram Vanish Mode появится в ближайшее время.
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