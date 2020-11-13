Роскомнадзор завел Telegram-канал, об этом ведомство сообщило на свой странице в Twitter.

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — говорится в твите.

Также к публикации прикреплена ссылка на канал в Telegram.

Ранее Роскомнадзор неоднократно пытался запретить работу мессенджера на территории России. Ведомство блокировало IP-адреса пользователей, а недовольные россияне выходили на митинги, выступая за свободный доступ к Telegram. 22 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии ограничений в отношении мессенджера.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роскомнадзор разблокировал 8 млн IP-адресов

— Невозможно заблокировать: почему в России разрешили Telegram

— Роскомнадзор удалил Telegram из перечня заблокированных ресурсов