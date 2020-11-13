Роскомнадзор завел Telegram-канал
Роскомнадзор завел Telegram-канал, об этом ведомство сообщило на свой странице в Twitter.
«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — говорится в твите.
Также к публикации прикреплена ссылка на канал в Telegram.
Ранее Роскомнадзор неоднократно пытался запретить работу мессенджера на территории России. Ведомство блокировало IP-адреса пользователей, а недовольные россияне выходили на митинги, выступая за свободный доступ к Telegram. 22 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о снятии ограничений в отношении мессенджера.
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