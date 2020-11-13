В России стартуют продажи iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini

Продажи новых смартфонов от Apple iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini стартуют в России 13 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей крупнейших ретейлеров.

Согласно информации, представленной на официальном сайте производителя, модель iPhone 12 Pro Max будет стоить в России от 109 990 до 139 990 рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 mini – от 69990 до 84990 рублей/

По итогам предзаказа, который стартовал 6 ноября, самой популярной моделью стал iPhone 12 Pro Max в цвете «тихоокеанский синий», рассказали представители ретейлеров.

13 октября компания Apple представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября.

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