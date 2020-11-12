В Google Play нашли мошеннические приложения для Minecraft

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в магазине Google Play несколько мошеннических приложений для модификации игры Minecraft. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Avast, поступившем в «Газету.Ru».

Речь идет о так называемых fleeceware-приложениях, выманивающих у людей сотни долларов в месяц за самые простые услуги. Всего в магазине было найдено семь подобных приложений.

Пользователям предлагается оформить бесплатную пробную версию, чтобы получить красочные обои и модификации для Minecraft. Однако через несколько дней пробная версия автоматически заменяется на платную подписку.

Самые дорогие fleeceware-приложения списывали со счетов жертв до 120 долларов. По данным компании, связанные с Minecraft мошеннические ПО скачали уже более 5 миллионов раз.

Ранее эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с использованием WhatsApp — злоумышленники маскируются под службу поддержки, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя.

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