В России предложили ООН создать индекс коммуникационного доверия общества
Гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский на форуме ООН по управлению интернетом предложил создать индекс коммуникационного доверия, на основании которого можно было бы точно проанализировать готовность общества в разных странах к цифровой трансформации. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что Россия много сил вкладывает в доверие граждан, строит диалог общества и государства с применением цифровых технологий, скоро достигнет формата, в котором государству в роли цифрового сервиса сможет доверять каждый.
Гореславский выразил мнение, что пандемия коронавируса столкнула мир с явлением опережающей цифровизации, когда технологиям пришлось сделать решительный шаг вперед.
«Готовы ли государства к этому цифровому скачку?... Дать ответы на эти вопросы и призван международный рейтинг коммуникационного доверия, который мы предложили разработать совместными усилиями», — сказал гендиректор.
Отмечается, что РФ уже достигла определенного уровня доверия между государством и обществом по поддержке цифровизации. Так, до 1 декабря по всей стране откроются центры управления регионом, направленные на выявление проблем и запросов граждан к власти, размещаемых в сети.
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