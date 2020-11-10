Apple назвала цены на новые MacBook в России

Новый MacBook Air в России можно будет приобрести за 99,9 тыс. руб., а новый MacBook Pro — за 129,9 тыс. руб. Это начальные цены на данные ноутбуки, сообщает сайт российского представительства Apple.

Так, новый MacBook Air будет продаваться с памятью 256 и 512 Гб. Стоить эти версии устройства будут 99 990 и 124 990 руб., соответственно.

При этом стоимость MacBook Pro с чипом Apple M1 с восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором и памятью 256 Гб составит 129 990 pyб. Версия этого ноутбука с памятью 512 Гб обойдется покупателям в 149 990 pyб.

Версию MacBook Pro с четырехъядерным процессором Intel Core i5 (2,0 ГГц), графическим процессором Intel Iris Plus Graphics и памятью 512 Гб можно будет купить за 179 990 руб. Цена этой же версии с памятью 1 Тб Apple — 199 990 руб.

В магазинах новые MacBook Air и MacBook Pro будут в нескольких цветах — «серый космос», золото и серебро.

За новый Mac mini нужно будет отдать от 74,9 тыс. до 114,9 тыс. руб. в зависимости от характеристик.

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