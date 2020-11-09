«Сетевой экстремизм» в России вырос на треть

Число выявленных случаев «сетевого экстремизма» в России выросло на треть в 2020 году, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

«Всего за девять месяцев этого года зарегистрировано чуть более 650 экстремистских преступлений, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что это «значительная угроза».

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