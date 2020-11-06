В работе «ВКонтакте» случился сбой
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе социальной сети, гласят данные сайта Downdetector.
Согласно данным портала, 50% пользователей уведомили о проблемах с загрузкой сайта, 46% испытали трудности с доставкой сообщений. Кроме того, еще 2% указали на проблемы со входом на сайт соцсети.
Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании, работа сервисов была оперативно восстановлена.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «ВКонтакте» представила новый логотип и дизайн веб-версии
— В WhatsApp появятся исчезающие сообщения