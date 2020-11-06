Эксперт посоветовал удалить Facebook с телефона

Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил, что при редком использовании Facebook его стоит удались. Об этом он сказал агентству «Прайм».

По его словам, Facebook позволяет отслеживать пользователей и сильно разряжает аккумулятор смартфона. Кроме того, к минусам данного приложения эксперт отнес формирование ленты только на основе интересов, в связи с чем в ней могут не отображаться некоторые посты друзей.

Специалист также добавил, что в целом с телефона следует удалять ненужные мессенджеры, а на сообщения отвечать несколько раз в день. Это освободит память и время, подчеркнул Мясоедов.

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