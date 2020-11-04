NBC заявил, что США провели «превентивные» кибератаки на РФ и Иран

Американские власти приняли решение провести кибератаки на подразделения России и Ирана накануне выборов президента США. Об этом сообщает телеканал NBC.

СМИ уточняет, что это было сделано в целях нейтрализации «попыток вмешательства» в избирательный процесс.

Телеканал отмечает, что это позволило значительно снизить количество кибератак в ходе выборов в США, поэтому «в киберпространстве, в мире хакеров (во время голосования. — «Газеты.Ru») было очень тихо».

При этом NBC не называет источник соответствующей информации.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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