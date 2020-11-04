В Белоруссии назвали ответственных за кибератаки на госорганы

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты республики CERT.BY рассказал, кто является ответственным за хакерские атаки на компьютеры госорганов страны. Об этом сообщается на сайте CERT.BY

Там предположили, что кибератаками занимаются члены хакерской группировки XDSpy, которых ранее обнаружила компания ESET.

По данным центра, хакеры атакуют компьютеры госорганов через фишинговые рассылки в ходе реализации кампании «по заражению вредоносным программным обеспечением (ВПО) пользователей национального сегмента сети интернет».

Центр уточняет, что впервые подобные рассылки были зафиксированы в начале 2020 года.

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