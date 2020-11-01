1 млн роботов планируется поставить для нефтегазового сектора РФ к 2030 году
Минэнерго России планирует направить к 2030 году более 1 млн роботов для работы в нефтегазовом секторе страны, сообщает ТАСС.
«Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 г. спрос может превысить более 1 млн роботов», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что ведомство займется разработкой дорожной карты по роботизации указанного сектора.
Она будет представлена в правительстве к 2021 году, а позже на ее основе будут выработаны возможные варианты государственной поддержки для сферы углеводородов.
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