1 млн роботов планируется поставить для нефтегазового сектора РФ к 2030 году

Минэнерго России планирует направить к 2030 году более 1 млн роботов для работы в нефтегазовом секторе страны, сообщает ТАСС.

«Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных отраслях к 2030 г. спрос может превысить более 1 млн роботов», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что ведомство займется разработкой дорожной карты по роботизации указанного сектора.

Она будет представлена в правительстве к 2021 году, а позже на ее основе будут выработаны возможные варианты государственной поддержки для сферы углеводородов.

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