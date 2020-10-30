Роскомнадзор вновь требует от Google прекратить цензуру российских СМИ

Роскомнадзор требует от Google снять ограничения на выпуск программы «60 минут» телеканала «Россия 1» на YouTube, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об эфире ток-шоу «60 минут по горячим следам», вышедшего на «России-1» 28 октября. Данный выпуск был опубликован на официальном YouTube-канале передачи.

YouTube установил на видео маркировку: «неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий» контент.

Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube актом цензуры.

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