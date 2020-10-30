Роскомнадзор вновь требует от Google прекратить цензуру российских СМИ
Бернст Ю.
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Роскомнадзор требует от Google снять ограничения на выпуск программы «60 минут» телеканала «Россия 1» на YouTube, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет об эфире ток-шоу «60 минут по горячим следам», вышедшего на «России-1» 28 октября. Данный выпуск был опубликован на официальном YouTube-канале передачи.
YouTube установил на видео маркировку: «неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий» контент.
Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube актом цензуры.
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