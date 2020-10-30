Роскомнадзор требует от Twitter снять ограничения к сюжету RT о выборах в США
Роскомнадзор направил компании Twitter требование снять ограничения к репортажу российского Russia Today о нарушениях во время проведения выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что данные ограничения являются актом цензуры, нарушающим принципы обеспечения свободного распространения информации и доступа к ней.
Регулятор также добавил, что такие действия являются попыткой скрыть от мировой и, в том числе, российской общественности информацию о нарушениях во время проведения выборов в США.
Ранее американские спецслужбы допросили в нью-йоркском аэропорту журналиста RT Константина Рожкова. Допрос продолжался несколько часов. Рожков покидал США после съемок документального фильма.
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