Роскомнадзор требует от Twitter снять ограничения к сюжету RT о выборах в США

Роскомнадзор направил компании Twitter требование снять ограничения к репортажу российского Russia Today о нарушениях во время проведения выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что данные ограничения являются актом цензуры, нарушающим принципы обеспечения свободного распространения информации и доступа к ней.

Регулятор также добавил, что такие действия являются попыткой скрыть от мировой и, в том числе, российской общественности информацию о нарушениях во время проведения выборов в США.

Ранее американские спецслужбы допросили в нью-йоркском аэропорту журналиста RT Константина Рожкова. Допрос продолжался несколько часов. Рожков покидал США после съемок документального фильма.

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