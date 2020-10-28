Выход игры Cyberpunk 2077 снова отложили

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли на месяц. Об этом в Twitter сообщила ее разработчики из студии CD Projekt RED.

Теперь выход игры запланирован на 10 декабря.

Перенос разработчики объяснили тем, что им необходимо больше времени для дополнительного тестирования продукта. По словам представителей студии, основные трудности возникли из-за выпуска игры на разные платформы, в том числе консоли нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых игр 2020 года, которая является продолжением настольной игры «Киберпанк 2020». Релиз должен был состояться в еще апреле этого года, но был отложен. Игра повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити американского штата Калифорния.

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