Названы смартфоны десятилетия в России

Самыми популярными смартфонами в России становились модели Nokia, Samsung, Apple и Xiaomi. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Маркета», поступившем в «Газету.Ru».

Специалисты сервиса проанализировали спрос на мобильные телефоны и выяснили, что в 2010 году в пятерку самых популярных гаджетов попали сразу четыре модели Nokia. Единственной моделью от другого производителя стал iPhone 4.

Спустя год на первое место в рейтинге вышел Samsung с новинкой Galaxy S II GT-I9100. Также в список попали телефоны от Apple и HTC. Для Nokia 2011 год стал «переломным» — тогда ни одна модель производителя не попала даже в десятку самых популярных.

В 2012-м верхние позиции заняли гаджеты Galaxy S III GT-I9300 и iPhone 5 от Samsung и Apple. При этом следующие три года стали временем безоговорочного лидерства продукции Apple.

В 2016 году в лидеры вышел китайский производитель Xiaomi, который обошел Apple и занял 1 и 2 места рейтинга с новинками Redmi 4 Prime и Redmi Note 3 Pro.

В последующие 3 года модели Xiaomi прочно закрепились в рейтинге самых популярных смартфонов. Первые места поочередно занимали Redmi 4 Prime (2017), Redmi Note 5 (2018) и Redmi Note 7 (2019).

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