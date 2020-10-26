Facebook подготовил меры на случай конфликтов в ходе выборов в США

Социальная сеть Facebook может ввести особые меры в случае конфликтной ситуации, связанной с президентскими выборами в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Facebook планирует использовать инструменты, специально разработанные для стран, «подверженных рискам».

К этим мерам относятся замедление распространения сообщений, которые считаются «вирусными», а также снижение порога идентификации сообщений.

Кроме того, Facebook сможет модерировать ленту пользователей, удаляя из нее определенные виды контента.

Ранее прошли финальные теледебаты между президентом Дональдом Трампом и Байденом. По данным опроса CNN, кандидат-демократ победил в заключительном раунде теледебатов с действующим главой государства.

Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент, губернаторы 13 штатов, все члены палаты представителей и треть сената конгресса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден потратил на телерекламу больше всех кандидатов в истории США

— Советник Трампа сообщил о проблеме с введением новых санкций против РФ

— Трамп хочет уволить глав ФБР, ЦРУ и Пентагона