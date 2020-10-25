В Минске восстановлена работа мобильного интернета

Белорусский мобильный оператор «А1» в своем Twitter сообщил, что снова начал предоставлять услуги передачи данных в полном объеме.

Как сообщалось, из-за проведения в воскресенье в Минске массовой несанкционированной акции протеста была снижена пропускная способность мобильного интернета.

«По состоянию на 18.40 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме», — указано в сообщении.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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