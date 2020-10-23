Власти США могут в ближайшее время подать антимонопольный иск против Facebook

Антимонопольные власти США могут уже в ближайшие недели подать иск против компании Facebook, которую обвиняют в нарушении закона о конкуренции, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По данным источника, представители Федеральной торговой комиссии США близятся к окончательному решению о возбуждении иска против Facebook Inc. Однако окончательное решение будет приниматься руководителями комиссии из пяти человек.

Торговая комиссия более года пыталась установить, нарушал ли Facebook антимонопольное законодательство, в том числе было ли приобретение соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp попуткой утсранить конкуренцию с их стороны.

Группа генеральных прокуроров штатов во главе с генеральным прокурором Нью-Йорка также проверяют деятельность Facebook.

Как отмечает Bloomberg, у FTC есть возможность подать иск в отношении компании в свой собственный административный суд, а не в федеральный. Комиссия и офис генерального прокурора Нью-Йорка отказались от комментариев.

Власти США подозревают, что Facebook за счет приобретения Instagram и WhatsApp пыталась устранить потенциальных конкурентов.

Ранее сообщалось, что Минюст США обвинил Google в злоупотреблении своим положением в области онлайн-поиска, чтобы уничтожить конкуренцию, чем навредил потребителям.

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