Волин объяснил свой уход из Минцфиры
Экс-замглавы Минцифры Алексей Волин объяснил свой уход из ведомства выполнением всех задач, сообщает ТАСС.
Он рассказал, что главной его целью на посту был перевод телевидения на цифровое вещание: не только отключить аналоговое вещание федеральных каналов, но и обеспечить условия для развития региональных телеканалов.
«Все задачи выполнены. И ничего более масштабного здесь у меня не будет», — сказал Волин.
На его место назначили Бэллу Черкесову, которая ранее работала в Администрации президента.
Волин поддержал назначение Черкесовой, отметив, что ее хорошо знают и уважают руководители многих российских СМИ.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Волина от должности, которую тот занимал с 2012 года.
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